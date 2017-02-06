На Полтавщині затримано торгівця зброєю з цілим її арсеналом. ФОТО

На Полтавщині затримано торгівця зброєю з цілим її арсеналом. ФОТО

20:30 06.02.2017
  • На Полтавщині затримано торгівця зброєю з цілим її арсеналом. ФОТО
  • На Полтавщині затримано торгівця зброєю з цілим її арсеналом. ФОТО
  • На Полтавщині затримано торгівця зброєю з цілим її арсеналом. ФОТО
  • На Полтавщині затримано торгівця зброєю з цілим її арсеналом. ФОТО
  • На Полтавщині затримано торгівця зброєю з цілим її арсеналом. ФОТО

«Працівниками поліції Полтавщини спільно із співробітниками УСБУ вдалося затримати місцевого мешканця, який намагався продати зброю. Під час проведення санкціонованих обшуків у підозрюваного вилучено 2 автомати АК-47, один автомат АКСУ, 2 пістолети "Макарова" з глушником та набої різного калібру. Джерело походження арсеналу зброї встановлює слідство», - зазначив Олег Бех, начальник поліції Полтавської області.

За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3-х до 7-ми років.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області 

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