Двоє людей постраждали під час ДТП у Полтавській області. ФОТО

Двоє людей постраждали під час ДТП у Полтавській області. ФОТО

14:25 06.02.2017
  • Двоє людей постраждали під час ДТП у Полтавській області. ФОТО
  • Двоє людей постраждали під час ДТП у Полтавській області. ФОТО
  • Двоє людей постраждали під час ДТП у Полтавській області. ФОТО
  • Двоє людей постраждали під час ДТП у Полтавській області. ФОТО

Автопригода сталася сьогодні, близько 07:00 на 189 кілометрі автодороги Київ-Харків-Довжанський в селі Пишне Лубенського району.

За попередньою інформацією, в напрямку Полтави рухався автомобіль «Фіат Добло», під керуванням 55-річного жителя Донецької області, який скоїв зіткнення з автобусом «Рута-20», під керуванням 45-річного лубенця, який рухався за маршрутом «Губське-Лубни». На момент зіткнення в автобусі перебувало 18 пасажирів та водій.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмований пасажир автобусу та жінка-пасажир автомобіля «Фіат Добло». Травмованих доставлено до Лубенської лікарні.

На місці події працювали правоохоронці.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області

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