Двоє людей постраждали під час ДТП у Полтавській області. ФОТО
Двоє людей постраждали під час ДТП у Полтавській області. ФОТО
Автопригода сталася сьогодні, близько 07:00 на 189 кілометрі автодороги Київ-Харків-Довжанський в селі Пишне Лубенського району.
За попередньою інформацією, в напрямку Полтави рухався автомобіль «Фіат Добло», під керуванням 55-річного жителя Донецької області, який скоїв зіткнення з автобусом «Рута-20», під керуванням 45-річного лубенця, який рухався за маршрутом «Губське-Лубни». На момент зіткнення в автобусі перебувало 18 пасажирів та водій.
Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмований пасажир автобусу та жінка-пасажир автомобіля «Фіат Добло». Травмованих доставлено до Лубенської лікарні.
На місці події працювали правоохоронці.
За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області