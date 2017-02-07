На Львівщині п’яний водій скоїв ДТП та вбив свого пасажира. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода сталась на автодорозі Львів – Рава-Руська поблизу села Гряда Жовківського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Ауді», 28-річний мешканець Рава-Руської, рухаючись у напрямку Львова, не впорався з керуванням і з’їхав у кювет, після чого машина кілька разів перевернулася. На момент скоєння ДТП водій перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Внаслідок аварії пасажир автомобіля, 35-річний брат водія, загинув на місці події.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області