На Волині легковик врізався у транспортну зупинку, є поранені. ФОТО

На Волині легковик врізався у транспортну зупинку, є поранені. ФОТО

09:40 07.02.2017
  • На Волині легковик врізався у транспортну зупинку, є поранені. ФОТО
  • На Волині легковик врізався у транспортну зупинку, є поранені. ФОТО

На автодорозі у селі Клопочин Іваничівського району легковик «ВАЗ 2101» врізався у зупинку громадського транспорту. Двоє пасажирів легковика отримали тілесні ушкодження, серед них 16-річна дівчина.

Автопригода трапилася близько 2 год. За кермом транспортного засобу перебував 22-річний мешканець Іваничівського району. Керуючи автомобілем у стані алкогольного сп’яніння водій врізався у зупинку громадського транспорту.

Внаслідок автопригоди 16-річну пасажирку автомобіля госпіталізували у відділення хірургії районної лікарні. Медики діагностували у неї перелом правої стегнової кістки зі зміщенням.

Ще один пасажир легковика, 21-річний мешканець району, також отримав тілесні ушкодження, однак, після огляду лікарів від госпіталізації відмовився.

За матеріалами ВК ГУНП у Волинській області

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