Троє людей постраждали під час серйозної ДТП на Волині. ФОТО

На автодорозі поблизу села Стара Лішня Іваничівського району «BMW» врізався у автомобіль «Peugeot Expert». Внаслідок зіткнення троє пасажирів «Peugeot» отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані.

За кермом «BMW» перебував 55-річний мешканець міста Нововолинськ. Водій виїхав на смугу зустрічного руху де зіткнувся з автомобілем «Peugeot Expert», під керуванням 41-річного жителя Іваничівського району.

Внаслідок зіткнення троє пасажирів «Peugeot Expert» отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані.



Триває досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Волинській області