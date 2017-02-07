Троє людей постраждали під час серйозної ДТП на Волині. ФОТО

Троє людей постраждали під час серйозної ДТП на Волині. ФОТО

18:00 07.02.2017
  • Троє людей постраждали під час серйозної ДТП на Волині. ФОТО
  • Троє людей постраждали під час серйозної ДТП на Волині. ФОТО
  • Троє людей постраждали під час серйозної ДТП на Волині. ФОТО

На автодорозі поблизу села Стара Лішня Іваничівського району «BMW» врізався у автомобіль «Peugeot Expert». Внаслідок зіткнення троє пасажирів «Peugeot» отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані.

За кермом «BMW» перебував 55-річний мешканець міста Нововолинськ. Водій виїхав на смугу зустрічного руху де зіткнувся з автомобілем «Peugeot Expert», під керуванням 41-річного жителя Іваничівського району.

Внаслідок зіткнення троє пасажирів «Peugeot Expert» отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані.

Триває досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Волинській області

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