У Києві домушник під час затримання кинувся з ножем на патрульних. ФОТО

У Шевченківському районі правоохоронці впіймали зловмисника, який намагався обікрасти приватний будинок під сигналізацією.

Чоловік розбив вікно на першому поверсі і проник в оселю. Одразу ж спрацювали датчики руху, тому за хвилину до будинку прибув наряд групи затримання Управління поліції охорони в м. Києві.

Зловмиснику нікуди було втікати, тож він вистрибнув із вікна і кинувся на поліцейських із ножем.

Аби вгамувати підозрюваного, працівник поліції охорони зробив два попереджувальні постріли вгору з табельної вогнепальної зброї. Підозрюваного затримали та доставили до Шевченківського управління поліції для з’ясування обставин.

Чоловіку загрожує до шести років ув’язнення.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві