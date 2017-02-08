Поліція Полтавщини розшукує загадково зниклу молоду жінку. ФОТО
Поліція Полтавщини розшукує загадково зниклу молоду жінку. ФОТО
Кобеляцьким відділом поліції розшукується безвісти зникла Мільченко Ірина Володимирівна, 1987 року народження, жителька села Трояни Кобеляцького району, яка 7-го січня цього року виїхала з місця проживання та до теперішнього часу її місцезнаходження невідоме.
Інформацію про можливе місце перебування розшукуваної можна повідомити на цілодобову безкоштовну лінію «102», до Кобеляцького відділу поліції - 0950500366, 0665842750, або будь-яким іншим зручним способом.
За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області