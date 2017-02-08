Поліція Полтавщини розшукує загадково зниклу молоду жінку. ФОТО

Поліція Полтавщини розшукує загадково зниклу молоду жінку. ФОТО

06:36 08.02.2017

Кобеляцьким відділом поліції розшукується безвісти зникла Мільченко Ірина Володимирівна, 1987 року народження, жителька села Трояни Кобеляцького району, яка 7-го січня цього  року виїхала з місця проживання та до теперішнього часу її місцезнаходження невідоме.

Інформацію про можливе місце перебування розшукуваної можна повідомити на цілодобову безкоштовну лінію «102», до Кобеляцького відділу поліції - 0950500366, 0665842750, або будь-яким іншим зручним способом.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області

 

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