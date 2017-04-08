На Львівщині при загадкових обставинах зникла 14-річна дівчина. ФОТО

На Львівщині при загадкових обставинах зникла 14-річна дівчина. ФОТО

11:00 08.04.2017
Допоможіть знайти 14 - річну Софію Подільчик, яка зникла у Львівській області!

На початку квітня дівчина пішла з дому у с.Підгать Мостиського району та поїхала у Львів, але додому так і не повернулась. Зверніть увагу, Софія може бути у Києві!

Прикмети дитини: 
на зріст 170 см, середньої статури, русяве волосся, овальне обличчя.
Особливі прикмети: 
ліве око - коричневе, праве око - зелене, шрам на лівій шоці.
Одяг: 
сіре пальто, сині джинси, темно - сірий светр, чорні туфлі.

Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!

Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні. 

Допоможіть нам знайти дитину!

Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ 

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