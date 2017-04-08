На Львівщині при загадкових обставинах зникла 14-річна дівчина. ФОТО
На Львівщині при загадкових обставинах зникла 14-річна дівчина. ФОТО
Допоможіть знайти 14 - річну Софію Подільчик, яка зникла у Львівській області!
На початку квітня дівчина пішла з дому у с.Підгать Мостиського району та поїхала у Львів, але додому так і не повернулась. Зверніть увагу, Софія може бути у Києві!
Прикмети дитини:
на зріст 170 см, середньої статури, русяве волосся, овальне обличчя.
Особливі прикмети:
ліве око - коричневе, праве око - зелене, шрам на лівій шоці.
Одяг:
сіре пальто, сині джинси, темно - сірий светр, чорні туфлі.
Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!
Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні.
Допоможіть нам знайти дитину!
Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ