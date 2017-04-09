Зниклого безвісти 16-річного хлопця розшукують на Полтавщині. ФОТО

Зниклого безвісти 16-річного хлопця розшукують на Полтавщині. ФОТО

00:00 09.04.2017
У Полтавській області шукають 16-річного Едуарда Балока.

14 лютого 2017 року хлопець пішов з гуртожитку навчального закладу у Полтаві, але назад так і не повернувся.

Прикмети дитини: 
165-170 см на зріст, худорлявий, темне пряме волосся, овальне обличчя, карі очі.
Одяг: 
синя куртка, сині спортивні штани з білими полосами.

Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!

Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні. 

Допоможіть нам знайти дитину!

Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ 

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