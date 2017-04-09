View the full image В Одеській області зникла безвісти 17-річна дівчина. ФОТО

В Одеській області безвісти зникла 17 - річна Світланка Балацька. Вдень 4 квітня 2017 року дівчина пішла з медичного закладу с.Олександрівка, Лиманського району та де вона - невідомо.

Прикмети дитини: виглядає на 18 років, на зріст 160 -165 см, худорлява, коротке чорне волосся. Одяг: чорна кофта, чорні штани, сині тапки.

Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!

Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні.

Допоможіть нам знайти дитину!

Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ