В Одеській області зникла безвісти 17-річна дівчина. ФОТО

В Одеській області зникла безвісти 17-річна дівчина. ФОТО

11:00 09.04.2017
В Одеській області безвісти зникла 17 - річна Світланка Балацька.

Вдень 4 квітня 2017 року дівчина пішла з медичного закладу с.Олександрівка, Лиманського району та де вона - невідомо.

Прикмети дитини: 
виглядає на 18 років, на зріст 160 -165 см, худорлява, коротке чорне волосся.
Одяг: 
чорна кофта, чорні штани, сині тапки.

Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!

Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні. 

Допоможіть нам знайти дитину!

Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ 

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