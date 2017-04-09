В Одеській області зникла безвісти 17-річна дівчина. ФОТО
В Одеській області зникла безвісти 17-річна дівчина. ФОТО
В Одеській області безвісти зникла 17 - річна Світланка Балацька.
Вдень 4 квітня 2017 року дівчина пішла з медичного закладу с.Олександрівка, Лиманського району та де вона - невідомо.
Прикмети дитини:
виглядає на 18 років, на зріст 160 -165 см, худорлява, коротке чорне волосся.
Одяг:
чорна кофта, чорні штани, сині тапки.
Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!
Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні.
Допоможіть нам знайти дитину!
Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ