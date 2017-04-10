На Черкащині пішла з дому і не повернулась 16-річна дівчина. ФОТО
На Черкащині пішла з дому і не повернулась 16-річна дівчина. ФОТО
Увага! Безвісти зникла 16 - річна Юлія Ладигіна у Черкаській області!
Вдень 1 березня 2017 року Юлія покинула свій дім с. Ірдинь, Черкаського району. Вже як місяць про дівчину немає жодної звістки.
Прикмети дитини:
на зріст 168 см, темне волосся.
Одяг:
чорна куртка, сині джинси, чорні черевики.
Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!
Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні.
Допоможіть нам знайти дитину!
Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ