Батько та син загинули під час кошмарної ДТП на Волині. ФОТО

На автодорозі поблизу села Волошки Ковельського району «Ford Transit» врізався у вантажівку «Тata». Внаслідок зіткнення загинув батько з сином, водій вантажівки у лікарні.

За кермом «Ford Transit» перебував 45-річний ковельчанин. Керуючи бусом, водій виїхав на смугу зустрічного руху де зіткнувся з вантажівкою «Тata», під керуванням 34-річного мешканця Володимира-Волинського.

Внаслідок зіткнення транспортні засоби з’їхали у кювет та загорілися.

У результаті автопригоди водій «Ford Transit» та його 14-річний син загинули. Водій вантажівки травмувався. Його госпіталізували у травматологічне відділення районної лікарні.

За матеріалами ВК ГУНП у Волинській області