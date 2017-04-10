Батько та син загинули під час кошмарної ДТП на Волині. ФОТО
Батько та син загинули під час кошмарної ДТП на Волині. ФОТО
На автодорозі поблизу села Волошки Ковельського району «Ford Transit» врізався у вантажівку «Тata». Внаслідок зіткнення загинув батько з сином, водій вантажівки у лікарні.
За кермом «Ford Transit» перебував 45-річний ковельчанин. Керуючи бусом, водій виїхав на смугу зустрічного руху де зіткнувся з вантажівкою «Тata», під керуванням 34-річного мешканця Володимира-Волинського.
Внаслідок зіткнення транспортні засоби з’їхали у кювет та загорілися.
У результаті автопригоди водій «Ford Transit» та його 14-річний син загинули. Водій вантажівки травмувався. Його госпіталізували у травматологічне відділення районної лікарні.
За матеріалами ВК ГУНП у Волинській області