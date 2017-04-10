Батько та син загинули під час кошмарної ДТП на Волині. ФОТО

Батько та син загинули під час кошмарної ДТП на Волині. ФОТО

06:45 10.04.2017
  • Батько та син загинули під час кошмарної ДТП на Волині. ФОТО
  • Батько та син загинули під час кошмарної ДТП на Волині. ФОТО
  • Батько та син загинули під час кошмарної ДТП на Волині. ФОТО
  • Батько та син загинули під час кошмарної ДТП на Волині. ФОТО

На автодорозі поблизу села Волошки Ковельського району «Ford Transit» врізався у вантажівку «Тata». Внаслідок зіткнення загинув батько з сином, водій вантажівки у лікарні. 

За кермом «Ford Transit» перебував 45-річний ковельчанин. Керуючи бусом, водій виїхав на смугу зустрічного руху де зіткнувся з вантажівкою «Тata», під керуванням 34-річного мешканця Володимира-Волинського. 

Внаслідок зіткнення транспортні засоби з’їхали у кювет та загорілися. 

 

У результаті автопригоди водій «Ford Transit» та його 14-річний син загинули. Водій вантажівки травмувався. Його госпіталізували у травматологічне відділення районної лікарні.

За матеріалами ВК ГУНП у Волинській області

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