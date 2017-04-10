Семеро людей поранені під час серйозної ДТП на Полтавщині. Оновлено (ФОТО)

Семеро людей поранені під час серйозної ДТП на Полтавщині. Оновлено (ФОТО)

08:20 10.04.2017
  • Семеро людей поранені під час серйозної ДТП на Полтавщині. Оновлено (ФОТО)
  • Семеро людей поранені під час серйозної ДТП на Полтавщині. Оновлено (ФОТО)
  • Семеро людей поранені під час серйозної ДТП на Полтавщині. Оновлено (ФОТО)

На автодорозі Полтава – Диканька, поблизу села Кротенки, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів - «Мерседес Спрінтер», «Ваз-21053» та «Чері».

За попередньою інформацією відомо, що унаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали семеро громадян. Серед них – 24-річний водій мікроавтобуса «Мерседес Спрінтер», п’ятеро пасажирів мікроавтобуса (25-річна та 29-річна полтавки, 61-річна жителька Полтавського району, та двоє чоловіків з Полтави віком 45 і 41 рік) та 26-річний пасажир автомобіля Ваз-21053 (мешканець Полтави).

Травмованих доставлено до медичних установ обласного центру.

Працівники поліції з’ясовують обставини дорожньо-транспортної пригоди.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області 

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