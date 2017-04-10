Четверо людей потрапили до лікарні через жорстку ДТП . ФОТО

Автомобільна аварія сталась минулого уікенду, близько 01:30, по вулиці Небесної Сотні у місті Хорол.

Попередньо відомо, що зіткнулися автомобілі «ВАЗ-2101» ( за кермом перебував 43-річний місцевий мешканець) та «Опель Кадет» (під керуванням 46-річного жителя Хорольського району).

Унаслідок аварії водій та троє пасажирів Опеля (усі - мешканці району віком 22, 18 та 19 років) отримали тілесні ушкодження та доставлені до районної лікарні.

Причини та обставини події встановлюються працівниками поліції.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області

