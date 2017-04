На Донеччині СБУ затримала чергову інформаторку терористів (ФОТО)

View the full image

Інформаторку терористів затримала Служба безпеки України у районі проведення антитерористичної операції.

Поплічниця бойовиків діяла у районі Авдіївки і Мирнограда на Донеччині та збирала інформацію про зосередження військової техніки, озброєння, особовий склад українських підрозділів, залучених до проведення антитерористичної операції, та соціально-політичну ситуацію у регіоні.

Під час обшуку оперативники спецслужби вилучили у інформаторки матеріали, що підтверджують її причетність до терористичної діяльності.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України.

Приймається рішення про оголошення затриманій підозри та обрання міри запобіжного заходу.

За матеріалами прес-центру СБУ

