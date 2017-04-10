На Донеччині СБУ затримала чергову інформаторку терористів (ФОТО)

На Донеччині СБУ затримала чергову інформаторку терористів (ФОТО)

23:30 10.04.2017
  • На Донеччині СБУ затримала чергову інформаторку терористів (ФОТО)
  • На Донеччині СБУ затримала чергову інформаторку терористів (ФОТО)
  • На Донеччині СБУ затримала чергову інформаторку терористів (ФОТО)
  • На Донеччині СБУ затримала чергову інформаторку терористів (ФОТО)

Інформаторку терористів затримала Служба безпеки України у районі проведення антитерористичної операції.

Поплічниця бойовиків діяла у районі Авдіївки і Мирнограда на Донеччині та збирала інформацію про зосередження військової техніки, озброєння, особовий склад українських підрозділів, залучених до проведення антитерористичної операції, та соціально-політичну ситуацію у регіоні.

Під час обшуку оперативники спецслужби вилучили у інформаторки матеріали, що підтверджують її причетність до терористичної діяльності.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України.

Приймається рішення про оголошення затриманій підозри та обрання міри запобіжного заходу.

За матеріалами прес-центру СБУ

Інформаторку терористів затримала Служба безпеки України у районі проведення антитерористичної операції.

Поплічниця бойовиків діяла у районі Авдіївки і Мирнограда на Донеччині та збирала інформацію про зосередження військової техніки, озброєння, особовий склад українських підрозділів, залучених до проведення антитерористичної операції, та соціально-політичну ситуацію у регіоні.

Під час обшуку оперативники спецслужби вилучили у інформаторки матеріали, що підтверджують її причетність до терористичної діяльності.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України.

Приймається рішення про оголошення затриманій підозри та обрання міри запобіжного заходу.

- See more at: https://www.ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/3136#sthash.fchJXsxN.dpuf

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