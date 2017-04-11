View the full image На Львівщині при загадкових обставинах зникла 14-річна дівчина. ФОТО

Допоможіть знайти 14 - річну Софію Подільчик, яка зникла у Львівській області! На початку квітня дівчина пішла з дому у с.Підгать Мостиського району та поїхала у Львів, але додому так і не повернулась. Зверніть увагу, Софія може бути у Києві!

Прикмети дитини: на зріст 170 см, середньої статури, русяве волосся, овальне обличчя. Особливі прикмети: ліве око - коричневе, праве око - зелене, шрам на лівій шоці. Одяг: сіре пальто, сині джинси, темно - сірий светр, чорні туфлі.

Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!

Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні.

Допоможіть нам знайти дитину!

Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ