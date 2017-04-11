У Київській області зник безвісти 14-річний Даня. ФОТО

У Київській області зник безвісти 14-річний Даня. ФОТО

06:00 11.04.2017
У Київській області зник 14-річний Даня Куцан.

2 квітня 2017 року хлопчик пішов з навчального закладу у с. Святопетрівське і з того часу про нього немає жодних звісток.

Прикмети дитини: 
153-155 см на зріст, худорлявий, коротке русяве волосся, карі очі, овальне обличчя, світла шкіра, прямі русяві брови.
Одяг: 
чорна кофта з капюшоном, на якій намальована собака; темні штани, синьо-чорні кросівки.

Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!

Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні. 

Допоможіть нам знайти дитину!

Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Геня Самборська
Член Європейського Інституту Сімейної Освіти
Аборт – це не право жінки, це смертна кара ненародженої дитини
07.04.2017
Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
Дискриминация и трудовой кодекс
30.03.2017
Олександр Охрименко
Президент Українського аналітичного центру
Сбербанк и все о чем не говорят наши политики
29.03.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Активісти розпочали другу хвилю блокування Сбєрбанку. Чи підтримуєте ви цю акцію?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.