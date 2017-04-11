У Київській області зник безвісти 14-річний Даня. ФОТО
У Київській області зник безвісти 14-річний Даня. ФОТО
У Київській області зник 14-річний Даня Куцан.
2 квітня 2017 року хлопчик пішов з навчального закладу у с. Святопетрівське і з того часу про нього немає жодних звісток.
Прикмети дитини:
153-155 см на зріст, худорлявий, коротке русяве волосся, карі очі, овальне обличчя, світла шкіра, прямі русяві брови.
Одяг:
чорна кофта з капюшоном, на якій намальована собака; темні штани, синьо-чорні кросівки.
Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!
Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні.
Допоможіть нам знайти дитину!
Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ