Поліція Вінниччини розшукує Альону Ходу та двох її маленьких дітей. ФОТО

Вінницьким відділом поліції ГУНП у Вінницькій області встановлюється місцезнаходження Ходи Альони Петрівни 15.12.1991 року народження та її малолітніх дітей - Ходи Дар’ї Олександрівни 29.01.2009 року народження учениці 2 класу ЗОШ № 33 та Ходи Дмитра Вадимовича 2015 року народження . Зв'язок з родиною було втрачено у лютому 2017 року.

Прикмети зниклої: на вигляд 25 років, зріст близько 165 см., худорлявої тілобудови, волосся середньої довжини світле, ніс прямий, очі сірі, губи тонкі.

Прикмети дітей:

Дівчинка на вигляд 8 років, зріст 110 см., худорлява, лице кругле, очі карі.

Хлопчик на вигляд 2 роки, очі світлі, волосся світле.



Останнє місце проживання родини м. Вінниця, пр. Космонавтів, 13/17.

Прохання до всіх, кому відома інформація про місцезнаходження жінки та її дітей повідомити у Вінницькій відділ поліції за телефонами: (093) 47-32-517, (0432) 59-40-95, (0432) 59-33-29 або 102.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області