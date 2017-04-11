На Рівненщині жінка стрибнула з відбійника просто під автомобіль (ФОТО)

На Рівненщині жінка стрибнула з відбійника просто під автомобіль (ФОТО)

08:04 11.04.2017
  • На Рівненщині жінка стрибнула з відбійника просто під автомобіль (ФОТО)
  • На Рівненщині жінка стрибнула з відбійника просто під автомобіль (ФОТО)
  • На Рівненщині жінка стрибнула з відбійника просто під автомобіль (ФОТО)
  • На Рівненщині жінка стрибнула з відбійника просто під автомобіль (ФОТО)

Неподалік від кільцевої розв’язки у селі Тараканів у дорожньо-транспортній пригоді постраждала 35-річна дубенчанка.

Жінка із мозковою комою та численними ушкодженнями перебуває у реанімації.

На місці події слідчо–оперативна група встановила, що близько о пів на п’яту ранку водій «Renault Master», 42-річний житель Житомира, рухаючись зі сторони Києва в напрямку Львова, здійснив наїзд на жінку-пішохода, яка перетинала проїзну частину дороги у невстановленому місці.

Зі слів водія, він помітив пішохода, який перестрибнув через відбійник, в останній момент, коли зіткнення було неминуче.

Унаслідок ДТП 35-річну дубенчанку госпіталізували у реанімаційне відділення Дубенської центральної районної лікарні, де медики у неї діагностували мозкову кому, закриту черепно-мозкову травму, численні переломи. Лікарі оцінюють її стан як важкий.

Водій за результатами освідчення був тверезий.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області

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