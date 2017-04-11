Кривава ДТП у Балаклії: двоє загиблих та тринадцятеро поранених. ФОТО

Кривава ДТП у Балаклії: двоє загиблих та тринадцятеро поранених. ФОТО

11:20 11.04.2017
  • Кривава ДТП у Балаклії: двоє загиблих та тринадцятеро поранених. ФОТО
  • Кривава ДТП у Балаклії: двоє загиблих та тринадцятеро поранених. ФОТО

Напередодні, близько п’ятої години вечора, в місті Балаклія на вулиці Соборній сталась дорожньо-транспортна пригода, у якій загинуло двоє людей та 13 травмовано.

За попередніми даними, 37-річний водій автомобіля «Шкода», не впоравшись з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з автобусом «Богдан».

Внаслідок аварії водій легковика та його пасажирка отримали тілесні ушкодження, не сумісні з життям. Вони загинули на місці пригоди до приїзду швидкої. Водій автобусу та пасажири з різними ступенями тяжкості були доставлені до центральної районної лікарні.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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