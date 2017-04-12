СБУ виявила схованку з гранатометами у зоні проведення АТО (ФОТО)

Співробітники Служби безпеки України виявили схованку з гранатометами та боєприпасами у районі проведення антитерористичної операції

На околиці села Новогригорівка Донецької області з однієї із покинутих господарських будівель співробітники спецслужби вилучили чотири гранатомети, дев’ять гранат Ф-1 і РГН та понад шістсот набоїв калібру 5,45 мм.

Тривають відповідні процесуальні дії.

За матеріалами прес-центру СБУ