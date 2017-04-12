У зоні АТО на хабарі затримано начальника відділу військкомату (ФОТО)

За певну винагороду військовий допомагав призовникам не проходити службу у лавах армії. Затримали його працівники Управління захисту економіки в Донецькій області Нацполіції та військової прокуратури Маріупольського гарнізону під час одержання 800 доларів США.

В рамках кримінального провадження, правоохоронці встановили, що начальник відділу одного з військкоматів регіону допомагав призовникам уникати служби в армії. Ціна такої "послуги" - 800 доларів США.

Сьогодні, 10 квітня, начальника відділу затримали під час одержання хабара.

В автомобілі працівники Управління захисту економіки в Донецькій області Нацполіції та військової прокуратури Маріупольського гарнізону вилучили кошти, одержаних від громадянина за звільнення від призиву на строкову військову службу.

На даний час за місцем роботи та проживання фігуранта проводяться санкціоновані обшуки.

Військовому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5-ти до 10-ти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років, з конфіскацією майна.

За матеріалами Департаменту захисту економіки Національної поліції України