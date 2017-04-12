Під час ДТП на Київщині постраждала маленька дитина (ФОТО)

Під час ДТП на Київщині постраждала маленька дитина (ФОТО)

19:00 12.04.2017
  • Під час ДТП на Київщині постраждала маленька дитина (ФОТО)
  • Під час ДТП на Київщині постраждала маленька дитина (ФОТО)
  • Під час ДТП на Київщині постраждала маленька дитина (ФОТО)

За попередніми даними, о 17 годині 29-річний водій  автомобіля «Шевроле», виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не надав перевагу в русі автомобілю «Дайхатсу Теріос», та допустив з ним зіткнення.Внаслідок ДТП травми отримала дворічна дівчинка, мешканка с. Круглик, яка їхала в автомобілі «Дайхатсу Теріос».

За кермом  знаходилась 40-річна мати.  

Лікарі швидкої, які приїхала на місце ДТП діагностували у дитини закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку.

Травмовану доправлено до відділення нейрохірургії Київської міської лікарні.

Чому водій порушив правила та не поступився дорогою буде з’ясовувати слідство.

Розпочато розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області 

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