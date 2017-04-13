Під час вибуху у Вінниці загинув солдат, ще троє людей поранені. ФОТО

Сьогодні, близько о пів на третю годину ночі, на вулиці Замостянській стався вибух, у результаті якого загинув 20-річний солдат однієї з військових частин.

Ще троє його знайомих, серед яких 16-річна дівчина, отримали осколкові поранення. За попередніми даними експертів вибухотехнічної служби поліції, здетонував осколковибуховий пристрій, який саме – встановить експертиза.

Близько 02:25 до поліції надійшло повідомлення від вінничанина про те, що на вулиці Замостянській біля будинку культури стався вибух, у результаті якого постраждали люди.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки та служби швидкого реагування.

Як розповів керівник вибухотехнічного відділу поліції Валентин Мельник, попередньо вибухнув предмет, схожий на гранату, який 20-річний загиблий дістав зі своєї сумки.

Разом з загиблим знаходився 26-річний товариш по службі, 16-річна дівчина та 20-річний вінничанин. Усі вони отримали осколкові поранення та госпіталізовані.

Під час огляду з місця події поліція вилучила 5 різнокаліберних набоїв, стріляний тубус РПГ-26, 2 димові шашки та 3 важелі до запалів осколкових гранат.

Вилучене направлено на експертизу.

Наразі поліція встановлює обставини трагедії та походження вибухонебезпечних предметів. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст.115 Кримінального кодексу України (з додатковою відміткою «нещасний випадок»).

За попередньою інформацією слідства, військовослужбовці перебували у короткостроковій відпустці.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області