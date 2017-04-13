Під час кошмарної ДТП на Одещині загинув водій фури (ФОТО)

13 квітня о 06:02 на пульт зв’язку 28-ї Державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України в Одеській області надійшло повідомлення про те, що на 303 км. автошляху Київ-Одеса виникла дорожньо-транспортна пригода за участю двох вантажних автомобілів «Івеко євростар» та «Рено Магнум», у результаті чого загинув один з учасників ДТП.

Представникам поліції потрібна була допомога рятувальників у розтягуванні автівок та вилученні загиблого водія.

До роботи залучалося одне пожежно-рятувальне відділення 28-ї ДПРЧ.

За матеріалами прес-служби ДСНС в Одеській області