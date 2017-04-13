На Сумщині оголошено про підозру чоловіку, який обстріляв вантажівку (ФОТО)

Роменські поліцейські відкрили кримінальне провадження відносно 36-річного жителя району, що з мисливської рушниці зробив кілька пострілів по кабіні вантажного автомобіля. На щастя, на цей момент в салоні нікого не було. Сам же «стрілець» пояснює, що після конфлікту з водієм вирішив в такий спосіб довести свою правоту.

Вночі до Роменського відділу поліції від 47-річного сумчанина, що перебував на території району в робочих справах, надійшло повідомлення про стрілянину. Чоловік розповів: невідомий щойно обстріляв його автомобіль, припаркований на ніч в центрі одного з сіл району.

На виклик негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції.

Прибувши на місце події, правоохоронці встановили: у вантажівку зроблено кілька пострілів, в результаті яких пошкоджений радіатор, лобове скло, бокове дзеркало заднього виду та вщент розсипалось скло водійських дверцят.

В подальшому, в ході опитування самого заявника, його колеги та ймовірних свідків, розшукові з‘ясували, що за кілька годин до стрілянини між водіями та місцевими стався конфлікт. Приїхавши до району у справах, сумчани не встигли вирішити всі робочі питання, тож залишились в селі до ранку. Повечерявши у місцевій кав‘ярні, вони повернулися до своїх машин, біля яких, власне, й виник конфлікт з одним з місцевих жителів. За хвилину до суперечки приєднався ще один перехожий. Словесна сварка закінчилась штовханиною, і всі її учасники розійшлись кожен у свою сторону. А вже за деякий час заявник, що саме відійшов від своєї машини, почув гучні постріли. Коли ж повернувся, то побачив, що його вантажівку обстріляли.

Особу невідомого «стрільця» правоохоронці встановили досить швидко – ним виявився 36-річний житель сусіднього села. Зловмисника знайшли вдома, там же полісмени виявили та вилучили й незареєстровану рушницю.

Виправдовуючись, чоловік пояснив, що в такий спосіб вирішив «провчити» немісцевих. Після закінченої суперечки він пішов додому за рушницею, яку колись знайшов під час прогулянки за селом. Близько до машин не підходив, стріляв з іншої сторони дороги.

Наразі щодо підозрюваного слідчі відкрили кримінальні провадження за ч.4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу Україна. За скоєне чоловіку може загрожувати до семи років ув’язнення.

За матеріалами ВК ГУНП у Сумській області