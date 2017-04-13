На Полтавщині рецидивіста розшукують за напад на працівників поліції (ФОТО)

На Полтавщині рецидивіста розшукують за напад на працівників поліції (ФОТО)

20:00 13.04.2017

12 квітня в селі Зубівка Миргородського району 26-річний Коваленко Іван Іванович, неодноразово судимий за вчинення злочинів проти власності, при перевірці на причетність його до вчинення ряду крадіжок, раптово здійснив напад і наніс ножові поранення та тілесні ушкодження працівникам Миргородського відділу поліції.

За фактом умисного нанесення працівникам правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цими працівниками службових обов'язків в Миргородському відділі поліції відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України.

Чоловік на вигляд приблизно 25 — 30 років, зріст 180 см, має коротке русяве волосся.

У разі отримання інформації стосовно місця перебування вказаної особи, повідомте до поліції за телефонами: 0996576303, (05355) 5-24-50, 102 або іншим зручним для вас способом.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області

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