View the full image У Дніпропетровській області шукають зниклого юнака (ФОТО)

8 квітня 2017 року Діма пішов з дому с.Шевченківське та назад так і не повернувся. У Дніпропетровській області шукають 17 - річного Дмитра Якименка!

Прикмети дитини: виглядає на 15 - 17 років, на зріст 170 см, худорлявий, коротке темне волосся, блакитні очі. Одяг: темна куртка, чорні штани, чорні кросівки.

Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!

Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні.

Допоможіть нам знайти дитину!

Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ