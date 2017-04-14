Загадково зниклого чоловіка розшукуть у Полтавській області. ФОТО

Загадково зниклого чоловіка розшукуть у Полтавській області. ФОТО

17:00 14.04.2017

Машівським відділенням поліції Полтавської області розшукується безвісно зниклий Ободяк Юрій Богданович, 01.03.1973 року народження, мешканець села Ряське Машівського району Полтавської області, який пішов з дому 5-го січня 2012 року та не повернувся до теперішнього часу.

Інформації про місце перебування Юрія Ободяка або про обставини його зникнення можна повідомити до чергової частини Машівського відділення поліції – за телефоном 050-548-36-24 053-649-12-02, працівникам кримінальної поліції – 066-054-26-95, на безкоштовний цілодобовий номер «102», або будь-яким іншим зручним способом.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області

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