У Києві затримані крадійки, які видавали себе за працівниць соцслужб (ФОТО)

Зловмисниці обдурили дідуся, пообіцявши доплату до пенсії, без перешкод потрапили до помешкання і, поки власник слухав «казки» жінки, її спільниця викрала у пенсіонера гаманець, документи та гроші. Вирішується питання щодо обрання їм міри запобіжного заходу.

Працівники оперативно-пошукового відділу карного розшуку провели комплекс заходів, спрямованих на попередження та розкриття кримінальних правопорушень і, при виході із будинку на бульварі Дружби народів, затримали групу зловмисників – двох раніше судимих жінок, які щойно скоїли крадіжку, і чоловіка, який чекав їх на подвір’ї.

Правоохоронці відразу встановили потерпілого – 93-річного місцевого мешканця, який виявив, що після візиту незнайомок зник його гаманець, у якому були 3400 гривень і особисті документи.

Дідусь розповів, що зловмисниці назвалися співробітниками соціальної служби. Вони підійшли біля під’їзду, розповіли, що пенсіонеру мають віддати молоко, хліб і гроші. Чоловік розписався у спеціальному журналі, що отримав гроші, але виявилося, що соцпрацівниці не мають точної суми. Пенсіонер мав віддати їм здачу, тому всі разом піднялися до квартири.

Чоловік відразу згадав, що жінки були свідками, коли він діставав гаманець, а потім ховав його у шафу. Згодом, поки чоловік вийшов на кухню, одна зі спритниць забрала його.

Правоохоронці вилучили у жінок речі потерпілого із грошима та документами, слідчо-оперативна група задокументувала правопорушення. Кримінальне провадження розпочали за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Жінок – 44-річну уродженку Чернігівської області та 41-річну жительку Дніпропетровщини - затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Встановлено, що одна із них уже потрапляла у поле зору поліції за злочини, пов’язані з незаконним обігом зброї та наркотиків, а іншу розшукували за підозрою у вчиненні квартирної крадіжки у Дніпропетровській області.

Вирішується питання щодо обрання їм міри запобіжного заходу та оголошення підозри у скоєнні злочину. Зловмисницям загрожує від трьох до шести років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві