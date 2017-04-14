View the full image На Київщині безвісти зник 15-річний підліток (ФОТО)

На Київщині безвісти зник 15 - річний Гриша Гречкосєєв! 12 квітня 2017 року хлопчик покинув навчальний заклад с.Копилів, Макарівського району. Де він зараз - невідомо.

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Прикмети дитини: на зріст 170 - 175 см, середньої статури, коротке чорне волосся, карі очі, чорні брови, смаглявий. Одяг: червона куртка, темні штани, чорні кросівки.

Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!

Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні.

Допоможіть нам знайти дитину!

Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ