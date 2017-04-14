На Полтавщині сталась потрійна ДТП, в якій постраждали люди (ФОТО)

Автомобільна аварія за участю трьох вантажівок сталася близько 3-ї години на 306-му кілометрі автодороги Київ Харків.

Унаслідок ДТП 41-річний мешканець Запорізької області отримав тілесні ушкодження.



Виїздом на місце події працівниками поліції попередньо встановлено, що 47-річний водій «Рено преміум», мешканець Дніпропетровської області, рухаючись у напрямку Києва, скоїв зіткнення з припаркованим поблизу автозаправки автомобілем «Мерседес», за кермом якого був 41-річний водій. Після удару вантажівка «Мерседес» зіштовхнулася з поруч припаркованим вантажним автомобілем «Вольво» (під керуванням 34-річного жителя Київської області).

У результаті аварії водій «Мерседеса» отримав тілесні ушкодження та перебуває у реанімаційному відділення медичної установи.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області