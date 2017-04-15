На Черкащині пішла з дому і не повернулась 16-річна дівчина. ФОТО

На Черкащині пішла з дому і не повернулась 16-річна дівчина. ФОТО

11:00 15.04.2017
Увага! Безвісти зникла 16 - річна Юлія Ладигіна у Черкаській області!

Вдень 1 березня 2017 року Юлія покинула свій дім с. Ірдинь, Черкаського району. Вже як місяць про дівчину немає жодної звістки.

Прикмети дитини: 
на зріст 168 см, темне волосся.
Одяг: 
чорна куртка, сині джинси, чорні черевики.

Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!

Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні. 

Допоможіть нам знайти дитину!

Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ 

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Щодо блокування російських банків в Україні
12.04.2017
Геня Самборська
Член Європейського Інституту Сімейної Освіти
Аборт – це не право жінки, це смертна кара ненародженої дитини
07.04.2017
Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
Дискриминация и трудовой кодекс
30.03.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.