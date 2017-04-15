Підозрюваного у навмисному вбивстві розшукує поліція Волині. ФОТО

Любомльський відділ поліції розшукує Богдана Олександра Анатолійовича, 21 липня 1984 року народження, уродженця та жителя міста Любомль. Чоловік розшукується органами слідства за скоєння злочину передбаченого ч. 1 ст. 115 ч. (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Його прикмети: на вигляд 30-35 років, зріст 180-185 см., середньої статури, обличчя прямокутне, брови прямі, губи товсті. Волосся пряме, коротке, темного кольору.

Розшукуваний може пересуватися на автомобілі «Opel Vectra» реєстраційний номер LCH 42430.

Якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження цієї людини просимо невідкладно повідомити поліцію за номерами телефонів: (03377)2-45-52, (03377)2-47-32, (068)5804053 або «102» чи до Любомльського відділу поліції за адресою: м. Любомль, вул. Володимирська, 3. Конфіденційність гарантується.

За матеріалами ВК ГУНП у Волинській області