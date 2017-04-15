На Закарпатті юнак розбив викрадене авто, а потім обікрав магазин (ФОТО)

На Закарпатті юнак розбив викрадене авто, а потім обікрав магазин (ФОТО)

09:00 15.04.2017
  • На Закарпатті юнак розбив викрадене авто, а потім обікрав магазин (ФОТО)
  • На Закарпатті юнак розбив викрадене авто, а потім обікрав магазин (ФОТО)
  • На Закарпатті юнак розбив викрадене авто, а потім обікрав магазин (ФОТО)
  • На Закарпатті юнак розбив викрадене авто, а потім обікрав магазин (ФОТО)
  • На Закарпатті юнак розбив викрадене авто, а потім обікрав магазин (ФОТО)
  • На Закарпатті юнак розбив викрадене авто, а потім обікрав магазин (ФОТО)

Правоохоронці Виноградова затримали 18-річного хлопця, який на викраденій іномарці скоїв ДТП, потім, залишивши розбите авто у кюветі, хлопець пішов до місцевого магазину та викрав продукти і гроші.

Вночі у селі Великі Ком’яти Виноградівського району у місцевого жителя викрали автомобіль «Ford Mondeo», який був припаркований під будинком власника. Машина була не зачинена,  чим і скористався викрадач.

Про те, що машина зникла власник дізнався від свого родича, який вранці виявив розбитий транспортний засіб у кюветі. Зрозумівши, що у нього викрали автомобіль,  чоловік повідомив про дану пригоду в поліцію Виноградова.

Провівши ряд першочергових слідчих та оперативних заходів поліція Виноградова встановила особу викрадача, ним виявився 18-річний односелець  потерпілого. Правоохоронці встановили, що хлопець спочатку кілька метрів штовхав автомобіль,  після сів у нього та проїхавши близько 2 км  з’їхав  з дороги в кювет, де і залишив крадене авто.

Окрім цього, в ході розслідування справи, правоохоронці з'ясували, що хлопець  тієї ночі скоїв ще одне кримінальне правопорушення – крадіжку з місцевого магазину. В торговий заклад юнак заліз через дах,  потім викрав продукти та півтори тисячі гривень.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області

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