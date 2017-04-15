Наркотики та автоматичну зброю вилучили поліцейські у жителя Миколаєва (ФОТО)

Наркотики та автоматичну зброю вилучили поліцейські у жителя Миколаєва (ФОТО)

19:00 15.04.2017
  • Наркотики та автоматичну зброю вилучили поліцейські у жителя Миколаєва (ФОТО)
  • Наркотики та автоматичну зброю вилучили поліцейські у жителя Миколаєва (ФОТО)
  • Наркотики та автоматичну зброю вилучили поліцейські у жителя Миколаєва (ФОТО)
  • Наркотики та автоматичну зброю вилучили поліцейські у жителя Миколаєва (ФОТО)

Правоохоронцями була отримана оперативна інформація про те, що мешканець Заводського району зберігає за місцем свого проживання наркотичні засоби.

У рамках розпочатого кримінального провадження, правоохоронці, отримавши дозвіл суду, провели санкціонований обшук помешкання зазначеного чоловіка, в ході якого було вилучено поліетиленові пакетики з порошкоподібною речовиною білого та світло-рожевого кольору, які власник зберігав у холодильнику. Зі слів господаря, порошкоподібною речовиною є амфетамін.

Також, під час слідчих дій в одній з кімнат правоохоронці виявили медичні шприці із залишками речовини коричневого кольору, електронні ваги, металеве приладдя з нашаруванням порошкоподібної речовини білого кольору, а також гладкоствольну рушницю «Сайга» та боєприпаси калібру 410/76 мм. у кількості 44 одиниці, які зберігались у власника без відповідних документів.

Вилучене направлено на проведення відповідного дослідження до експертно-криміналістичного центру МВС України в Миколаївській області.

Триває досудове слідство, вирішується питання щодо оголошення чоловікові про підозру, обрання міри запобіжного заходу та надання додаткової кваліфікації події.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області

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