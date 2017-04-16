View the full image Зниклого безвісти 16-річного хлопця розшукують на Полтавщині. ФОТО

Едуарда Балока. У Полтавській області шукають 16-річного 14 лютого 2017 року хлопець пішов з гуртожитку навчального закладу у Полтаві, але назад так і не повернувся.

Прикмети дитини: 165-170 см на зріст, худорлявий, темне пряме волосся, овальне обличчя, карі очі. Одяг: синя куртка, сині спортивні штани з білими полосами.

Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!

Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні.

Допоможіть нам знайти дитину!

Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ