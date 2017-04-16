Зниклого безвісти 16-річного хлопця розшукують на Полтавщині. ФОТО
Зниклого безвісти 16-річного хлопця розшукують на Полтавщині. ФОТО
У Полтавській області шукають 16-річного Едуарда Балока.
14 лютого 2017 року хлопець пішов з гуртожитку навчального закладу у Полтаві, але назад так і не повернувся.
Прикмети дитини:
165-170 см на зріст, худорлявий, темне пряме волосся, овальне обличчя, карі очі.
Одяг:
синя куртка, сині спортивні штани з білими полосами.
Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!
Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні.
Допоможіть нам знайти дитину!
Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ