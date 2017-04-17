На Донеччині загадково зник безвісти 16-річний хлопець. ФОТО

На Донеччині загадково зник безвісти 16-річний хлопець. ФОТО

18:00 17.04.2017
У Донецькій області шукають 16 - річного Артура Лугового!

06 березня 2017 року Артур покинув навчальний заклад с.Соснове, Краснолиманського району та де він - невідомо. 

Прикмети дитини: 
виглядає на 17 років, на зріст 160 см, середньої статури, темні очі, русяве волосся.
Одяг: 
чорна куртка, чорні спортивні штани, чорна пайта, чорні кросівки.

Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!

Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні. 

Допоможіть нам знайти дитину!

Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ 

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