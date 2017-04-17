View the full image На Донеччині загадково зник безвісти 16-річний хлопець. ФОТО

У Донецькій області шукають 16 - річного Артура Лугового! 06 березня 2017 року Артур покинув навчальний заклад с.Соснове, Краснолиманського району та де він - невідомо.

Прикмети дитини: виглядає на 17 років, на зріст 160 см, середньої статури, темні очі, русяве волосся. Одяг: чорна куртка, чорні спортивні штани, чорна пайта, чорні кросівки.

Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!

Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні.

Допоможіть нам знайти дитину!

Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ