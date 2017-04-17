На Донеччині загадково зник безвісти 16-річний хлопець. ФОТО
На Донеччині загадково зник безвісти 16-річний хлопець. ФОТО
У Донецькій області шукають 16 - річного Артура Лугового!
06 березня 2017 року Артур покинув навчальний заклад с.Соснове, Краснолиманського району та де він - невідомо.
Прикмети дитини:
виглядає на 17 років, на зріст 160 см, середньої статури, темні очі, русяве волосся.
Одяг:
чорна куртка, чорні спортивні штани, чорна пайта, чорні кросівки.
Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!
Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні.
Допоможіть нам знайти дитину!
Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ