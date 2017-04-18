Двоє людей загинули під час жахливої ДТП на Донеччині (ФОТО)

Двоє людей загинули під час жахливої ДТП на Донеччині (ФОТО)

07:40 18.04.2017
  • Двоє людей загинули під час жахливої ДТП на Донеччині (ФОТО)
  • Двоє людей загинули під час жахливої ДТП на Донеччині (ФОТО)
  • Двоє людей загинули під час жахливої ДТП на Донеччині (ФОТО)
  • Двоє людей загинули під час жахливої ДТП на Донеччині (ФОТО)

На автодорозі Селидове – Гірник – Максимільянівка сталася дорожньо-транспортна пригода.

Водій, який керував автомобілем ВАЗ-2101, не вибрав безпечну швидкість руху, в результаті чого не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу та здійснив зіткнення з автомобілем ВАЗ-21099.

В результаті з трьох чоловіків, які знаходились в автівці ВАЗ-2101, один загинув на місці, а двоє, 27 та 30, років отримали тілесні ушкодження різного ступеня. Особу загиблого наразі встановлюють правоохоронці.

Автівкою ВАЗ-21099 керував 34-річний водій, який також отримав тілесні ушкодження. В автомобілі знаходились двоє пасажирів: 55-річна жінка отримала забій поясниці, а 52-річна померла на місці.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області

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