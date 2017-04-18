П’ятеро людей загинули та двоє поранені під час ДТП на Житомирщині (ФОТО)

Напередодні, о 16:15, до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що необхідна допомога по деблокуванню загиблих із пошкоджених автомобілів внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, що сталась на 240 км автотраси Київ – Ковель, поблизу с. Кам’янка Олевського району.

По прибуттю рятувальників до місця події з’ясувалося, що внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів «Suzuki» та ВАЗ-2109, двоє водіїв та троє пасажирів легковиків загинули, ще двоє пасажирів отримав травми.

За допомогою гідравлічних ножиців бійці ДСНС розрізали бокові стійки в обох автомобілів, зняли дах та дістали двох постраждалих із автомобіля Suzuki, яких госпіталізовано до реанімаційного відділення Олевської центральної районної лікарні. Далі рятувальники також, затосувавши гідравлічний інструмент, деблокувати трьох загиблих із понівеченого Suzuki та двох загиблих із ВАЗ-2109.

Усі інші обставини пригоди продовжують встановлювати фахівці.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Житомирській області