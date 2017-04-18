На Хмельниччині невідомі замінували іномарку київського бізнесмена

До Старокостянтинівського відділу поліції звернувся 47-річний мешканець Києва, який повідомив про підозрілий предмет, прив`язаний до вихлопної труби його автомобіля «Фольксваген Туарег».

Чоловік, який займається підприємництвом у столиці, приїхав на Великдень до сестри у Старокостянтинів та, припаркувавшись, звернув увагу на підозрілий предмет, приклеєний до днища його автівки. Виявлена річ була прикріплена за допомогою мотузки, скотча та будівельних пластикових хомутиків і зовні дуже нагадувала боєприпас.

На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група та фахівці вибухотехнічної служби.

Вибухотехніки обстежили транспортний засіб та вилучили металевий предмет, схожий на ручну бойову гранату РГД-5. Наразі вилучена річ направлена на дослідження в Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України в Хмельницькій області.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за п. 5 ч. 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Проводиться розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Хмельницькій області