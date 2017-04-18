На Чернігівщині автомобіль врізався в будинок, є загиблі. ФОТО

О 18:13 до Служби порятунку "101" у Ніжинському районі надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду у м. Ніжин по вулиці Борзнянський шлях. 30-річний водій автомобіля " Chery Tiggo" не впорався з керуванням, в результаті чого відбулось зіткнення з житловим будинком. Водій загинув на місці пригоди.

Для проведення робіт з деблокування загиблого, якого затисло деформованими конструкціями автомобіля, залучалось відділення 16-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Ніжин.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Чернігівській області