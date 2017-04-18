Двоє людей поранені під час ДТП у Хмельницькій області. ФОТО

О 15:07 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення від чергового Ізяславського відділення поліції про те, що в м. Ізяслав по вул. Васьковецька сталась дорожньо-транспортна пригода.

Водій легкового автомобіля Ланос не впорався з керування та виїхав на смугу зустрічного руху де зіткнувся з автомобілем ВАЗ 2107. Внаслідок ДТП водія ВАЗ 2107 затисло конструкціями понівеченого автомобіля.

Рятувальники за допомогою спецінструменту деблокували постраждалого та передали медикам швидкої допомоги.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Хмельницькій області