View the full image На Рівненщині зникла безвісти 14-річна дівчина (ФОТО)

16 квітня 2017 року дівчина пішла з медичного закладу м.Рівне та де вона зараз - невідомо. Допоможіть розшукати 14-річну Аню Шкорупу, яка зникла на Рівненщині!

Прикмети дитини: виглядає на 17 - 18 років, на зріст 150 - 155 см, худорлява, світле волосся, блакитні очі, овальне обличчя. Одяг: чорна куртка, спортивні темні штани, кросівки.

Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!

Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні.

Допоможіть нам знайти дитину!

Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ