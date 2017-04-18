На Рівненщині зникла безвісти 14-річна дівчина (ФОТО)
На Рівненщині зникла безвісти 14-річна дівчина (ФОТО)
Допоможіть розшукати 14-річну Аню Шкорупу, яка зникла на Рівненщині!
16 квітня 2017 року дівчина пішла з медичного закладу м.Рівне та де вона зараз - невідомо.
Прикмети дитини:
виглядає на 17 - 18 років, на зріст 150 - 155 см, худорлява, світле волосся, блакитні очі, овальне обличчя.
Одяг:
чорна куртка, спортивні темні штани, кросівки.
Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!
Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні.
Допоможіть нам знайти дитину!
Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ