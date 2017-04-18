На Рівненщині зникла безвісти 14-річна дівчина (ФОТО)

На Рівненщині зникла безвісти 14-річна дівчина (ФОТО)

15:30 18.04.2017
Допоможіть розшукати 14-річну Аню Шкорупу, яка зникла на Рівненщині!

16 квітня 2017 року дівчина пішла з медичного закладу м.Рівне та де вона зараз - невідомо.

Прикмети дитини: 
виглядає на 17 - 18 років, на зріст 150 - 155 см, худорлява, світле волосся, блакитні очі, овальне обличчя.
Одяг: 
чорна куртка, спортивні темні штани, кросівки.

Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!

Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні. 

Допоможіть нам знайти дитину!

Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ 

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