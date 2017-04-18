Подробиці смертельної ДТП повідомила поліція Прикарпаття (ФОТО)

Загиблі - 27-річний водій автомобіля «Рено Меган Сценік» та троє його пасажирів: 19-річна дівчина та чоловіки віком 26 та 27 років. Усі вони мешканці Коломийщини.

Також в аварії постраждали ще двоє пасажирів цієї ж автівки, водій та 5 пасажирів автобуса.

Дорожньо-транспортна пригода сталась напередодні о 16 год. 55 хв. у селі Мишин Коломийського району. Як наразі встановлено, водій автомобіля не зміг впоратися з керуванням автомобілем та допустив зіткнення з маршрутним автобусом «БАЗ», який виконував рейс «Тюдів – Івано-Франківськ», рухаючись до Коломиї, в зустрічному йому напрямку. На момент ДТП у салоні автобуса знаходилося 14 пасажирів.

З травмами, отриманими в результаті автопригоди, до лікарні доправили 15-річного та 21-річного пасажирів «Рено». У молодшого – політравма, старший зазнав травм голови. 60-річного водія автобуса, мешканця Косівщини, госпіталізували з переломами кісток ноги, тазу та в стані травматичного шоку. Також допомога медиків знадобилася 5 пасажирам автобуса віком від 17 до 29 років.

Обставини та причини цієї дорожньо-транспортної пригоди з'ясовує слідство - за цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст.286 Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП в Івано-Франківській області