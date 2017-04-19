У Вінницькій області шукають безвісти зниклу15-річну Настю. ФОТО

У Вінницькій області шукають безвісти зниклу15-річну Настю. ФОТО

09:02 19.04.2017
У Вінницькій область шукають 15-річну Настю Сімоненкову.

13 квітня 2017 року дівчина пішла на заняття у м. Ладижин та з того часу де вона - рідним невідомо.

Прикмети дитини: 
172 см на зріст, довге світле волосся.
Одяг: 
зелена куртка, салатовий кардиган, чорні штани, сині туфлі.

Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!

Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні. 

Допоможіть нам знайти дитину!

Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ

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