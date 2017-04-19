Троє людей постраждали під час серйозної ДТП на Рівненщині. ФОТО

Троє людей постраждали під час серйозної ДТП на Рівненщині. ФОТО

13:02 19.04.2017
  • Троє людей постраждали під час серйозної ДТП на Рівненщині. ФОТО
  • Троє людей постраждали під час серйозної ДТП на Рівненщині. ФОТО
  • Троє людей постраждали під час серйозної ДТП на Рівненщині. ФОТО

На автодорозі «Київ-Ковель» неподалік м.Сарни близько 22-ї години 18 квітня сталася дорожньо-транспортна пригода. В результаті зіткнення легкового авто з вантажівкою травмувалися водій та двоє пасажирів. 

Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що 54-річний водій «Volkswagen Golf», житель села Чудель, із невстановлених поки причин, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення із автомобілем «DAF XF» під керуванням 30-річного жителя смт Клесів.

Унаслідок ДТП водій легковика та 40-річний пасажир отримали забої грудної клітки, а їхній 27-річний односельчанин — закритий перелом ребер.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху розпочато досудове розслідування за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Чи були водії тверезі, покажуть результати медичного освідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області

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