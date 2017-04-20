Молодий чоловік загинув на Львіщині під колесами іномарки. ФОТО

У Самбірський відділ поліції надійшло повідомлення від чергової медсестри центральної районної лікарні.

Вона повідомила, що до них доставлено 24-річного жителя Старосамбірського району, який потрапив у дорожньо-транспортну пригоду.

Правоохоронці встановили, що наїзд на чоловіка вчинив 26-річний місцевий мешканець, який знаходився за кермом автомобіля «Опель-Вектра». Потерпілий отримав відкриту черепно-мозкову травму, був доставлений до лікарні, проте медикам врятувати його не вдалося.

Наразі з’ясовуються обставини ДТП. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області