На Львівщині винуватець смертельної ДТП втік з місця події. ФОТО

Після зіткнення автомобілів «Мерседес Спринтер» з «Ауді 100», один з водіїв зник з місця події, залишивши транспортний засіб.

Дорожньо-транспортна пригода сталась напередодні близько 11:40 на автодорозі Львів – Шегині поблизу міста Мостиська.

Як встановили правоохоронці, сталося зіткнення автомобіля «Мерседес Спринтер» під керуванням 47-річного мешканця міста Борислав з автомобілем «Ауді 100», водій якого залишив транспортний засіб та зник з місця події.

Внаслідок зіткнення пасажирів мікроавтобуса, 54-річну жінку та двох чоловіків віком 58 і 18 років, які є мешканцями Мостиського району, було доставлено у лікарню.

Згодом 58-річний чоловік, помер у реанімації.

Правоохоронці встановлюють особу водія «Ауді» та його місцезнаходження, з’ясовують обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.