На Дніпропетровщині вандали-крадії знесли історичний монумент. ФОТО

Чоловіки встигли порізати бронзову конструкцію на частини і вже грузили її в автомобіль, щоб вивезти і здати на металобрухт. Втім прямо на місці злочину їх затримали співробітники Магдалинівського відділення поліції.

Встановлено, що пам’ятник Невідомому офіцеру є частиною меморіального комплексу на «Братській могилі мирних жителів - жертв фашизму та невідомому радянському воїну». Розташований він не в самому населеному пункті, а в лісопарковій зоні поблизу села Кільчень Магдалинівського району. На думку зловмисників, цей факт мав значно полегшити їх намір нажитися на крадіжці бронзових частин пам’ятного меморіалу.



Завдяки оперативно проведеним заходам, злочинців вдалося затримати на місці події. Чоловіки були добре підготовлені для скоєння крадіжки.



Поряд з ними працівники поліції виявили три газові балони з системою для газового різання, газовий ключ, саперну лопату та троси. За допомогою цих інструментів була демонтована та розрізана на частини бронзова частина конструкції.

Поліцейські встановили, що крадіжку намагалися вчинити двоє несудимих, ніде не працюючих 30- та 41-річні мешканці Дніпра.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області